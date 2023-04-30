Ваенге из-за болезни пришлось переносить концерты

В Мурманской области на неопределённый срок перенесли три концерта певицы Елены Ваенги из-за её болезни. Сообщение об этом появилось в официальной группе артистки в соцсети "ВКонтакте".

"Концерты переносятся по причине болезни артистки. Даты переносов будут сообщены в ближайшее время! Приносим свои извинения за доставленные неудобства", — сказано в сообщении.

Речь идёт о выступлении в Апатитах 28 апреля, в Мончегорске 29 апреля, а также 30 апреля в Мурманске. Сообщение о переносах появилось в день концерта в Апатитах.