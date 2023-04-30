В Одессе найдены мёртвыми россиянка и её двухлетняя дочь
"Страна": В Одессе обнаружили мёртвыми россиянку и её двухлетнюю дочь
Под окнами многоэтажного дома в Одессе обнаружили тела 34-летней россиянки и её двухлетней дочери. Об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники в полиции.
По данным правоохранителей, вместе с женщиной и ребёнком жил мужчина. В момент трагического инцидента он был на работе. По предварительной информации, россиянка находилась на территории Украины незаконно.
"В поле зрения полиции супруги не попадали. На учёте по службе по делам детей семья также не состояла", — заявил источник издания.
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