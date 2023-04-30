Касаткина обыграла украинку Цуренко в третьем круге турнира WTA в Мадриде
Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над спортсменкой с Украины Лесей Цуренко в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.
Финальный счёт встречи составил 6:4, 6:2 в пользу 26-летней россиянки, посеянной в турнире под восьмым номером, Цуренко же не получила номера посева. Следующей соперницей Касаткиной станет победительница матча между соотечественницами Вероникой Кудерметовой (12-й номер посева) и Анастасией Потаповой (21-й), который состоится позднее в воскресенье, 30 апреля.
Ранее Лайф сообщал, что 16-летняя россиянка Мирра Андреева установила рекорд турниров WTA 1000. В возрасте до 17 лет такого же результата на турнирах WTA разных категорий добивались лишь американки Аманда Анисимова и Кори Гауфф, а также чешка Линда Фрухвиртова.
ТАСС / АР / Mic Smith