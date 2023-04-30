Касаткина обыграла украинку Цуренко в третьем круге турнира WTA в Мадриде

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над спортсменкой с Украины Лесей Цуренко в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

Финальный счёт встречи составил 6:4, 6:2 в пользу 26-летней россиянки, посеянной в турнире под восьмым номером, Цуренко же не получила номера посева. Следующей соперницей Касаткиной станет победительница матча между соотечественницами Вероникой Кудерметовой (12-й номер посева) и Анастасией Потаповой (21-й), который состоится позднее в воскресенье, 30 апреля.