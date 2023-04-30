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30 апреля, 12:36

Стандартные приложения в iOS 17 получат масштабный редизайн

В iOS 17 изменится дизайн приложений "Кошелёк" и "Здоровье"

В iOS 17 изменится дизайн приложений "Кошелёк" и "Здоровье", а также меню выбора обоев. Об этом пишет 9to5Mac со ссылкой на одного из пользователей "Твиттера", который отметил, что уже видел обновления. Юзер восстановил по памяти в графическом редакторе несколько экранов новой операционной системы и опубликовал результаты в соцсетях.

Оказалось, что в "Кошельке" будет поиск и рубрикатор. Карты можно будет разделить на категории, среди которых "Деньги" и "Электронные ключи". А в "Здоровье" уменьшатся плитки с показателями, что позволит пользователям увидеть больше информации без дополнительных прокручиваний вниз. В меню выбора обоев заставки будут показываться в виде сетки. Таким образом, на одном экране разместится сразу девять вариантов. Ими можно будет делиться, проводя пальцем вверх.

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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