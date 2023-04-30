На Украине завели дело на защищавшего Медведчука адвоката
На Украине завели уголовное дело на защищавшего Медведчука адвоката Рыбина
На Украине возбудили уголовное дело за коллаборационистскую деятельность в отношении адвоката Валентина Рыбина, который представлял в суде интересы оппозиционного политика Незалежной Виктора Медведчука. Об этом сообщил телеграм-канал "Политика страны" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Указывается, что Рыбин в Херсонской области занял пост и.о. директора организационно-правового департамента Министерства информационной политики. Кроме того, он зарегистрировался для участия в праймериз, которые состоятся 10 сентября на выборах в Законодательное собрание Херсонской области.
Ранее адвокат Рыбин рассказал, почему решил подать заявку на участие в праймериз "Единой России". По его мнению, ЕР — это не просто партия, а Родина.
ТАСС / Ирина Яковлева