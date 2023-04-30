В Китае предложили оцифровывать людей за $145
Китайская компания Tencent сделала платформу по созданию цифровых клонов людей
Цифровая версия (слева) и реальный человек (справа). Фото © jiemian.com
Китайская компания Tencent запустила сервис Deepfakes-as-a-Service (DFaaS), которая может создавать цифровые клоны людей. Стоимость услуги составит примерно 11,6 тысячи рублей. Об этом сообщило издание The Register.
"Сервису требуется трёхминутное видео, на котором записаны 100 предложений, и плата в размере 145 долларов для создания цифрового клона человека высокой чёткости", — говорится в публикации.
Для создания клона требуется 24 часа. Услуга доступна на китайском и английском языках. Покупатель получит видеозаготовку с человеком в кадре в полный рост или по пояс. Стиль аватара предлагается выбрать из пяти вариантов: реалистичное 3D, полуреалистичное 3D, мультяшное 3D, реальное 2D и мультяшное 2D. Клон может произносить любой текст.
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