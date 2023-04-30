"Показательно": Захарова увидела суть Запада в страшной истории ослепившей себя американки

Отметим, что на днях в Сети завирусилась история Джуэл Щупинг из Северной Каролины, которая всю жизнь мечтала быть слепой. По данным Fox13, в подростковом возрасте девушка начала носить чёрные очки, в 18 лет завела первую собаку-поводыря, а к 20 уже бегло читала на шрифте Брайля. Американка какое-то время даже начала притворятся незрячей, но внутреннего удовлетворения это ей не приносило. Тогда "на помощь" ей пришёл психолог из Канады, который в 2006 году посоветовал капнуть в глаза по паре капель очистителя для труб. Химикат сработал как и хотелось Джуэл, зрение она, как и ожидалась, потеряла полностью. С того времени американка чувствует себя абсолютно счастливой.