"Показательно": Захарова увидела суть Запада в страшной истории ослепившей себя американки
Захарова заявила о саморазрушительности и абсурдности либерального Запада
Скандал с американкой, которая залила глаза очистителем для труб, чтобы ослепнуть, указывает на либеральную диктатуру в США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что эта женщина своими действиями продемонстрировала "абсурдность и саморазрушительность" либерального общества.
"Страшная история, но такая показательная. Любой врач должен был отправить её к психиатру. Но только не в условиях либеральной диктатуры", — написала дипломат в Telegram-канале.
Ослепшая американка Джуэл Щупинг. Обложка © YouTube / truly
Отметим, что на днях в Сети завирусилась история Джуэл Щупинг из Северной Каролины, которая всю жизнь мечтала быть слепой. По данным Fox13, в подростковом возрасте девушка начала носить чёрные очки, в 18 лет завела первую собаку-поводыря, а к 20 уже бегло читала на шрифте Брайля. Американка какое-то время даже начала притворятся незрячей, но внутреннего удовлетворения это ей не приносило. Тогда "на помощь" ей пришёл психолог из Канады, который в 2006 году посоветовал капнуть в глаза по паре капель очистителя для труб. Химикат сработал как и хотелось Джуэл, зрение она, как и ожидалась, потеряла полностью. С того времени американка чувствует себя абсолютно счастливой.
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VK / МИД России