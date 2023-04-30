КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 13:22

"Показательно": Захарова увидела суть Запада в страшной истории ослепившей себя американки

Захарова заявила о саморазрушительности и абсурдности либерального Запада

Скандал с американкой, которая залила глаза очистителем для труб, чтобы ослепнуть, указывает на либеральную диктатуру в США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что эта женщина своими действиями продемонстрировала "абсурдность и саморазрушительность" либерального общества.

"Страшная история, но такая показательная. Любой врач должен был отправить её к психиатру. Но только не в условиях либеральной диктатуры", — написала дипломат в Telegram-канале.

Ослепшая американка Джуэл Щупинг. Обложка © YouTube / truly

Ослепшая американка Джуэл Щупинг. Обложка © YouTube / truly

Отметим, что на днях в Сети завирусилась история Джуэл Щупинг из Северной Каролины, которая всю жизнь мечтала быть слепой. По данным Fox13, в подростковом возрасте девушка начала носить чёрные очки, в 18 лет завела первую собаку-поводыря, а к 20 уже бегло читала на шрифте Брайля. Американка какое-то время даже начала притворятся незрячей, но внутреннего удовлетворения это ей не приносило. Тогда "на помощь" ей пришёл психолог из Канады, который в 2006 году посоветовал капнуть в глаза по паре капель очистителя для труб. Химикат сработал как и хотелось Джуэл, зрение она, как и ожидалась, потеряла полностью. С того времени американка чувствует себя абсолютно счастливой.

В США поставили украинский флаг в один ряд с символикой ЛГБТ

В США поставили украинский флаг в один ряд с символикой ЛГБТ

Ранее Лайф сообщал, что в США депутат-трансгендер просит признать педофилию "нетрадиционной ориентацией". По мнению Ли Финке, необходимо отказаться от формулировки о том, что сексуальная ориентация не включает привязанность взрослых к детям

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VK / МИД России

Наталья Исакова
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