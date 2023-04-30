Матвиенко объяснила, почему победа России в СВО неизбежна

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у неё нет сомнений в победе РФ в специальной военной операции (СВО) на Украине. В беседе с журналистом Павлом Зарубиным сенатор объяснила, что именно вселяет в неё такую уверенность.

Матвиенко заявила, что нет сомнений в победе России в спецоперации на Украине. Видео © Telegram / Павел Зарубин

"В меня вселяет такую уверенность прежде всего общение с людьми. Второе, я знаю, информированный человек, о тех возможностях, том потенциале, который есть у нашей страны. И у меня никаких нет сомнений, что мы точно, обязательно победим", — отметила Матвиенко.