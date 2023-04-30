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Регион
Опубликовано 30 апреля 2023, 13:08
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Матвиенко объяснила, почему победа России в СВО неизбежна

Матвиенко: Нет сомнений, что Россия победит в спецоперации на Украине

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у неё нет сомнений в победе РФ в специальной военной операции (СВО) на Украине. В беседе с журналистом Павлом Зарубиным сенатор объяснила, что именно вселяет в неё такую уверенность.

Матвиенко заявила, что нет сомнений в победе России в спецоперации на Украине. Видео © Telegram / Павел Зарубин

"В меня вселяет такую уверенность прежде всего общение с людьми. Второе, я знаю, информированный человек, о тех возможностях, том потенциале, который есть у нашей страны. И у меня никаких нет сомнений, что мы точно, обязательно победим", — отметила Матвиенко.

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Ранее Матвиенко заявила, что западные государства оказались в агонии из-за санкций против России. Она призвала эти страны сначала разобраться с внутренними проблемами, а не учить РФ.

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ТАСС / Михаил Климентьев

Никита Осипов
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