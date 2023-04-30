Посетителей Третьяковской галереи эвакуировали из-за угрозы взрыва
Посетителей и сотрудников Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в центре Москвы эвакуировали из-за анонимной угрозы минирования здания, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, их попросили подождать на улице, пока здание осмотрят сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве эвакуировали людей из концертного зала "Измайлово" из-за угрозы взрыва. Проверка показала, что информация оказалась ложной.
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