КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

30 апреля, 14:29

Посетителей Третьяковской галереи эвакуировали из-за угрозы взрыва

Посетителей и сотрудников Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в центре Москвы эвакуировали из-за анонимной угрозы минирования здания, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, их попросили подождать на улице, пока здание осмотрят сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

ЧОП в Москве проверяют из-за отчисления ВСУ "налога" с зарплаты сотрудников

ЧОП в Москве проверяют из-за отчисления ВСУ "налога" с зарплаты сотрудников

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве эвакуировали людей из концертного зала "Измайлово" из-за угрозы взрыва. Проверка показала, что информация оказалась ложной.

Обложка ©

Сайт Третьяковской галереи

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров