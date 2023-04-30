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30 апреля, 14:33

Жители Петербурга подрались в очереди за бесплатной шавермой

Жители Красного Села в Санкт-Петербурге устроили драку в очереди за бесплатной шаурмой, или шавермой, как её называют в Северной столице. Об этом пишет Mash на Мойке.

В Санкт-Петербурге произошла драка в очереди за шаурмой. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Инцидент произошёл на улице Красногородской. Случившееся попало на видео. Судя по этим кадрам, возле точки с шаурмой собралась большая очередь. В какой-то момент ожидавшие устроили драку.

Очевидцы утверждают, что в очереди были в основном подростки. Люди начали собираться с полудня, а уже к пяти часам вечера назрел конфликт. На место вызвали наряд полиции, но к этому моменту дебоширы уже убежали.

Телеграм-канал пишет, что этот же бренд открывал такое заведение год назад. Тогда всё закончилось давкой и похожими потасовками.

Подростку из Подмосковья грозит серьёзный срок за драку, в которой он не участвовал

Подростку из Подмосковья грозит серьёзный срок за драку, в которой он не участвовал

Ранее Лайф писал о том, что двое жителей Санкт-Петербурга устроили драку с поломкой имущества из-за собачьих фекалий.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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