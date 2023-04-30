КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

30 апреля, 15:28

В Петербурге буксиры "станцевали вальс" в честь начала туристического сезона

В Санкт-Петербурге в честь начала летнего туристического сезона буксиры "станцевали вальс" на Неве. Видео публикует газета "Петербургский дневник". Как уточняет издание, посмотреть на сегодняшнее зрелище пришли сотни горожан и гостей Северной столицы.

В Петербурге буксиры "станцевали вальс" в честь начала туристического сезона. Видео © Telegram / Петербургский дневник / Ксения Ахмерова

В городском Комитете по туризму рассказали, что такой праздник на воде показывает Петербург как город Большой Невы, а также как столицу водного туризма РФ.

300-летняя грязь с сапога помогла выяснить, что было на месте Петербурга до 1703 года

300-летняя грязь с сапога помогла выяснить, что было на месте Петербурга до 1703 года

Ранее Лайф писал, что знаменитый сад Хаяо Миядзаки, который закрылся прошлым летом, 19 мая снова откроет для посетителей свои двери. Создатели пространства переносят его в открытый двор на Гатчинской улице.

Обложка ©

Telegram / Петербургский дневник / Роман Пименов

Никита Осипов
  • Новости
  • Интересное
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров