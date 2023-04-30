В Петербурге буксиры "станцевали вальс" в честь начала туристического сезона
В Санкт-Петербурге в честь начала летнего туристического сезона буксиры "станцевали вальс" на Неве. Видео публикует газета "Петербургский дневник". Как уточняет издание, посмотреть на сегодняшнее зрелище пришли сотни горожан и гостей Северной столицы.
В Петербурге буксиры "станцевали вальс" в честь начала туристического сезона. Видео © Telegram / Петербургский дневник / Ксения Ахмерова
В городском Комитете по туризму рассказали, что такой праздник на воде показывает Петербург как город Большой Невы, а также как столицу водного туризма РФ.
Ранее Лайф писал, что знаменитый сад Хаяо Миядзаки, который закрылся прошлым летом, 19 мая снова откроет для посетителей свои двери. Создатели пространства переносят его в открытый двор на Гатчинской улице.
Telegram / Петербургский дневник / Роман Пименов