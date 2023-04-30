В Санкт-Петербурге в честь начала летнего туристического сезона буксиры "станцевали вальс" на Неве. Видео публикует газета "Петербургский дневник". Как уточняет издание, посмотреть на сегодняшнее зрелище пришли сотни горожан и гостей Северной столицы.

В Петербурге буксиры "станцевали вальс" в честь начала туристического сезона. Видео © Telegram / Петербургский дневник / Ксения Ахмерова

В городском Комитете по туризму рассказали, что такой праздник на воде показывает Петербург как город Большой Невы, а также как столицу водного туризма РФ.