Акинфеев рассказал о первом европейском клубном трофее ЦСКА

Кубок УЕФА-2005 считается первым европейским клубным трофеем, который завоевал ЦСКА. Об этом заявил капитан футбольной команды Игорь Акинфеев в документальном сериале "ЦСКА. Спортивный щит Родины".

"Кубок УЕФА-2005 никуда не уходил, это первый европейский клубный трофей, который завоевала российская команда", — приводит его слова телеканал "Звезда".