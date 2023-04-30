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30 апреля, 15:32

Акинфеев рассказал о первом европейском клубном трофее ЦСКА

Акинфеев: Кубок УЕФА-2005 — первый европейский трофей, который завоевал ЦСКА

Кубок УЕФА-2005 считается первым европейским клубным трофеем, который завоевал ЦСКА. Об этом заявил капитан футбольной команды Игорь Акинфеев в документальном сериале "ЦСКА. Спортивный щит Родины".

"Кубок УЕФА-2005 никуда не уходил, это первый европейский клубный трофей, который завоевала российская команда", — приводит его слова телеканал "Звезда".

Дубль Облякова принёс ЦСКА победу над "Ахматом"

Дубль Облякова принёс ЦСКА победу над "Ахматом"

Ранее ЦСКА сыграл с екатеринбургским "Уралом" в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России. Встреча команд проходила в Москве и завершилась со счётом 1:1.

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ТАСС / Фадеичев Сергей

Светлана Оперук
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