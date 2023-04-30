Акинфеев рассказал о первом европейском клубном трофее ЦСКА
Акинфеев: Кубок УЕФА-2005 — первый европейский трофей, который завоевал ЦСКА
Кубок УЕФА-2005 считается первым европейским клубным трофеем, который завоевал ЦСКА. Об этом заявил капитан футбольной команды Игорь Акинфеев в документальном сериале "ЦСКА. Спортивный щит Родины".
"Кубок УЕФА-2005 никуда не уходил, это первый европейский клубный трофей, который завоевала российская команда", — приводит его слова телеканал "Звезда".
Ранее ЦСКА сыграл с екатеринбургским "Уралом" в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России. Встреча команд проходила в Москве и завершилась со счётом 1:1.
ТАСС / Фадеичев Сергей