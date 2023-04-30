В Челябинской области за школой нашли урну с прахом

Жители города Озёрска в Челябинской области за школой № 37 нашли сегодня урну с прахом. Кроме того, там обнаружили бетонную конструкцию, вероятно, с именем усопшего.

"На бетонной конструкции выбит текст: Жуков Ю.А., 07.06.1955. Дата смерти 17 февраля 2022 года. Всё это плюс личные вещи лежали в чёрном атласном мешке", — рассказали очевидцы Ura.ru

Теперь местные жители разыскивают близких умершего. Ситуацию уже прокомментировали в полиции. В пресс-службе ГУ МВД также отметили, что устанавливают родственников, чтобы передать им "найденный предмет".