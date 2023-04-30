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30 апреля, 15:50

В Челябинской области за школой нашли урну с прахом

<p>В Челябинской области за школой нашли урну с прахом и мешок с вещами. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/ozersksemenowa15?z=photo-149102828_457239211/wall-149102828_362" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Семёнова, 15, город Озёрск</a></p>

В Челябинской области за школой нашли урну с прахом и мешок с вещами. Обложка © VK / Семёнова, 15, город Озёрск

Жители города Озёрска в Челябинской области за школой № 37 нашли сегодня урну с прахом. Кроме того, там обнаружили бетонную конструкцию, вероятно, с именем усопшего.

"На бетонной конструкции выбит текст: Жуков Ю.А., 07.06.1955. Дата смерти 17 февраля 2022 года. Всё это плюс личные вещи лежали в чёрном атласном мешке", — рассказали очевидцы Ura.ru

Теперь местные жители разыскивают близких умершего. Ситуацию уже прокомментировали в полиции. В пресс-службе ГУ МВД также отметили, что устанавливают родственников, чтобы передать им "найденный предмет".

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Ранее Лайф писал, что тело неопознанного мужчины достали из Москвы-реки недалеко от Кремля. Спасатели прибыли в район Большого Москворецкого моста по вызову напуганных прохожих.

Никита Осипов
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