В салоне иномарки на штрафстоянке в Москве нашли автомат Калашникова

На востоке Москвы работники штрафстоянки обнаружили в салоне автомобиля Mitsubishi автомат Калашникова. Об этом пишет телеканал "360" со ссылкой на экстренные службы города.

Оружие находилось на заднем сиденье машины. Не уточняется, настоящее оно, копия или оружие для страйкбола. Владельцу иномарки предстоит дать объяснения.