В Подмосковье с 1 мая вновь откроются летние кинотеатры

В Подмосковье с понедельника, 1 мая, откроются летние кинотеатры, которые будут показывать отечественные картины. Мероприятия пройдут в рамках проекта "Кинопарк", авторами которого стали креативное бюро "Регион" и Министерство культуры и туризма Московской области. Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья".

Среди картин, которые будут доступны зрителям, не только современные ленты, но и классика советского кинематографа, а также анимационные фильмы. В мае "Кинопарк" приглашает посмотреть под открытым небом фантастическую комедию "Я на перемотке!", семейное фэнтези "Грозный папа", анимационное приключение "Большое путешествие. Специальная доставка" и другие фильмы.

Ко Дню Победы пройдёт показ кинокартин на патриотическую тематику. Среди них "1941. Крылья над Берлином" и "Лето 1941 года". В мае запланировано проведение 42 уличных кинопоказов на 18 площадках в 14 городских округах Подмосковья. Вход для зрителей бесплатный.