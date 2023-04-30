КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 15:06

В Подмосковье с 1 мая вновь откроются летние кинотеатры

В Подмосковье с понедельника, 1 мая, откроются летние кинотеатры, которые будут показывать отечественные картины. Мероприятия пройдут в рамках проекта "Кинопарк", авторами которого стали креативное бюро "Регион" и Министерство культуры и туризма Московской области. Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья".

Среди картин, которые будут доступны зрителям, не только современные ленты, но и классика советского кинематографа, а также анимационные фильмы. В мае "Кинопарк" приглашает посмотреть под открытым небом фантастическую комедию "Я на перемотке!", семейное фэнтези "Грозный папа", анимационное приключение "Большое путешествие. Специальная доставка" и другие фильмы.

5 новых фильмов, которые нужно посмотреть в мае-2023

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Ко Дню Победы пройдёт показ кинокартин на патриотическую тематику. Среди них "1941. Крылья над Берлином" и "Лето 1941 года". В мае запланировано проведение 42 уличных кинопоказов на 18 площадках в 14 городских округах Подмосковья. Вход для зрителей бесплатный.

Ранее Лайф писал, что почти в 60 парках Московской области 1 мая стартует проект "Открытие тёплого сезона". Жителей и гостей региона ждёт насыщенная культурная программа.

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t.me / culturemo

Иван Косицын
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