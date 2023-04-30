КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 15:23

В Москве мать бросила четырёхлетнего сына в машине, после чего загадочно пропала

В Москве мать заперла в машине четырёхлетнего сына и ушла по делам. Малыш просидел в заточении больше трёх с половиной часов, после чего был вызволен из ловушки, его мать до сих пор разыскивают.

Та самая белая "Лада-Ларгус", в которой несколько часов сидел ребёнок. Видео © LIFE

По нашим данным, 30 апреля около полудня очевидцы увидели ребёнка, сидящего в белой машине "Лада-Ларгус" неподалёку от входа в парк "Царицыно". Через три с половиной часа прогулки ребёнок по-прежнему сидел один в авто. При этом малыш уже громко плакал и показывал собравшимся на улице обеспокоенным людям порезанный палец.

В итоге очевидцы вызвали скорую, полицию и МЧС. Вызволенного из машины малыша впоследствии передали медикам, сейчас правоохранители разыскивают горе-мамашу и других родственников ребёнка.

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Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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