В Москве мать бросила четырёхлетнего сына в машине, после чего загадочно пропала

В Москве мать заперла в машине четырёхлетнего сына и ушла по делам. Малыш просидел в заточении больше трёх с половиной часов, после чего был вызволен из ловушки, его мать до сих пор разыскивают.

Та самая белая "Лада-Ларгус", в которой несколько часов сидел ребёнок. Видео © LIFE

По нашим данным, 30 апреля около полудня очевидцы увидели ребёнка, сидящего в белой машине "Лада-Ларгус" неподалёку от входа в парк "Царицыно". Через три с половиной часа прогулки ребёнок по-прежнему сидел один в авто. При этом малыш уже громко плакал и показывал собравшимся на улице обеспокоенным людям порезанный палец.

В итоге очевидцы вызвали скорую, полицию и МЧС. Вызволенного из машины малыша впоследствии передали медикам, сейчас правоохранители разыскивают горе-мамашу и других родственников ребёнка.