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30 апреля, 16:28

В Турции автобус с военными слетел с горной дороги

Двое военных погибли в результате ДТП с автобусом в Турции

В турецком городе Ширнак перевернулся автобус с военными. В результате аварии погибли два человека, ещё 45 человек, включая четырёх военнослужащих, получили различные ранения, сообщает телеканал TRT Haber.

Авария автобуса с военными в Турции. Видео © Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / Gazi Haldun inceer

По данным издания, инцидент произошёл днём 30 апреля на участке Балверен трассы Ширнак-Улудере. Министерство обороны Турции в связи с гибелью военных выразило соболезнования их близким.

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Петербурге

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Петербурге

Ранее Лайф писал о смертельном ДТП под Тулой, в результате которого один человек погиб и ещё семеро получили травмы. Всего столкнулось шесть автомобилей.

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Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / TV Kayseri

Наталья Исакова
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