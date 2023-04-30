В Турции автобус с военными слетел с горной дороги
Двое военных погибли в результате ДТП с автобусом в Турции
В турецком городе Ширнак перевернулся автобус с военными. В результате аварии погибли два человека, ещё 45 человек, включая четырёх военнослужащих, получили различные ранения, сообщает телеканал TRT Haber.
Авария автобуса с военными в Турции. Видео © Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / Gazi Haldun inceer
По данным издания, инцидент произошёл днём 30 апреля на участке Балверен трассы Ширнак-Улудере. Министерство обороны Турции в связи с гибелью военных выразило соболезнования их близким.
Ранее Лайф писал о смертельном ДТП под Тулой, в результате которого один человек погиб и ещё семеро получили травмы. Всего столкнулось шесть автомобилей.
Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / TV Kayseri