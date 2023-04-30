В Турции автобус с военными слетел с горной дороги

В турецком городе Ширнак перевернулся автобус с военными. В результате аварии погибли два человека, ещё 45 человек, включая четырёх военнослужащих, получили различные ранения, сообщает телеканал TRT Haber.

Авария автобуса с военными в Турции. Видео © Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / Gazi Haldun inceer

По данным издания, инцидент произошёл днём 30 апреля на участке Балверен трассы Ширнак-Улудере. Министерство обороны Турции в связи с гибелью военных выразило соболезнования их близким.