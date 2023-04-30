Неизвестный пригрозил терактом в Пулково, представившись Григорием Лепсом
Неизвестный представился по телефону Григорием Лепсом и заявил, что планирует напасть на полицейских в петербургском аэропорту Пулково, совершить теракт и поджог. Как уточняет телеграм-канал SHOT, злоумышленник добавил, что прилетел из Уфы.
После звонка в аэропорту усилили меры безопасности и осмотрели здание — взрывного устройства не обнаружили. Спустя час Пулково возобновил работу в штатном режиме. Сейчас устанавливается личность звонившего.
Ранее Лайф писал, что при посадке самолёта в Пулково неизвестный пытался ослепить пилотов зелёным лазером. Правоохранители проводят проверку.
ТАСС / Александр Демьянчук