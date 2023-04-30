КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 16:23

Неизвестный пригрозил терактом в Пулково, представившись Григорием Лепсом

Неизвестный представился по телефону Григорием Лепсом и заявил, что планирует напасть на полицейских в петербургском аэропорту Пулково, совершить теракт и поджог. Как уточняет телеграм-канал SHOT, злоумышленник добавил, что прилетел из Уфы.

После звонка в аэропорту усилили меры безопасности и осмотрели здание — взрывного устройства не обнаружили. Спустя час Пулково возобновил работу в штатном режиме. Сейчас устанавливается личность звонившего.

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Ранее Лайф писал, что при посадке самолёта в Пулково неизвестный пытался ослепить пилотов зелёным лазером. Правоохранители проводят проверку.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Никита Осипов
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