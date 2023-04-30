Неизвестный пригрозил терактом в Пулково, представившись Григорием Лепсом

Неизвестный представился по телефону Григорием Лепсом и заявил, что планирует напасть на полицейских в петербургском аэропорту Пулково, совершить теракт и поджог. Как уточняет телеграм-канал SHOT, злоумышленник добавил, что прилетел из Уфы.