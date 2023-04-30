КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

30 апреля, 08:15

В Хабаровске нашли две самодельные бомбы в продуктовом магазине

В Хабаровске в продуктовом магазине обнаружили два самодельных взрывных устройства, начинённых порохом "Сунар". Случилось это в торговой точке "Тайфун".

Как сообщает SHOT, там проводилась проверка и сотрудники полиции нашли две подозрительные заваренные металлические трубки. Их отправили на экспертизу и выяснили, что внутри бездымный порох типа "Сунар", который используется для снаряжения боеприпасов различного калибра. Изготовителя самодельных бомб теперь ищут.

На территории ТЭЦ в Петербурге сдетонировало около 70 кг взрывчатки

На территории ТЭЦ в Петербурге сдетонировало около 70 кг взрывчатки

А ранее полиция задержала подростка, из-за которого силовикам на днях пришлось проверять более 50 школ в Щёлкове: он обещал устроить теракт в одной из них.

Обложка ©

Агентство "Москва"

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Происшествия
  • Хабаровский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров