В Хабаровске нашли две самодельные бомбы в продуктовом магазине

В Хабаровске в продуктовом магазине обнаружили два самодельных взрывных устройства, начинённых порохом "Сунар". Случилось это в торговой точке "Тайфун".

Как сообщает SHOT, там проводилась проверка и сотрудники полиции нашли две подозрительные заваренные металлические трубки. Их отправили на экспертизу и выяснили, что внутри бездымный порох типа "Сунар", который используется для снаряжения боеприпасов различного калибра. Изготовителя самодельных бомб теперь ищут.