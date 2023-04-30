В Хабаровске нашли две самодельные бомбы в продуктовом магазине
В Хабаровске в продуктовом магазине обнаружили два самодельных взрывных устройства, начинённых порохом "Сунар". Случилось это в торговой точке "Тайфун".
Как сообщает SHOT, там проводилась проверка и сотрудники полиции нашли две подозрительные заваренные металлические трубки. Их отправили на экспертизу и выяснили, что внутри бездымный порох типа "Сунар", который используется для снаряжения боеприпасов различного калибра. Изготовителя самодельных бомб теперь ищут.
А ранее полиция задержала подростка, из-за которого силовикам на днях пришлось проверять более 50 школ в Щёлкове: он обещал устроить теракт в одной из них.
Агентство "Москва"