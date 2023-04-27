На территории ТЭЦ в Петербурге сдетонировало около 70 кг взрывчатки

Возле заброшенной котельной на территории ТЭЦ в петербургском Павловске сдетонировало устройство, начинённое примерно 60–70 килограммами взрывчатого вещества пониженной мощности. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на данные экспертов.

По данным телеграм-канала, СВУ, предположительно, находилось в металлической бочке из-под моторного масла, осколок этой бочки пробил крышу конноспортивного клуба "Ковбой", расположенного рядом. Сама же ТЭЦ не повреждена. Сейчас полиция выясняет, кто и каким образом приводил в действие взрывное устройство.