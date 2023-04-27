На территории ТЭЦ в Петербурге сдетонировало около 70 кг взрывчатки
Возле заброшенной котельной на территории ТЭЦ в петербургском Павловске сдетонировало устройство, начинённое примерно 60–70 килограммами взрывчатого вещества пониженной мощности. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на данные экспертов.
По данным телеграм-канала, СВУ, предположительно, находилось в металлической бочке из-под моторного масла, осколок этой бочки пробил крышу конноспортивного клуба "Ковбой", расположенного рядом. Сама же ТЭЦ не повреждена. Сейчас полиция выясняет, кто и каким образом приводил в действие взрывное устройство.
Обломки бочки у ТЭЦ в Павловске, в которой находилась взрывчатка. Фото © SHOT
Напомним, ночью 27 апреля жители южных пригородов Петербурга услышали звук мощного взрыва. Лайф публиковал видео с этим моментом. Позже стало известно, что взрыв произошёл возле заброшенной котельной в петербургском Павловске. В связи с инцидентом Следственный комитет завёл уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".