Эрдоган на фоне слухов об инфаркте выступил перед десятками тысяч сторонников

В Анкаре прошёл один из самых масштабных предвыборных митингов. Его провёл действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках подготовки к президентским и парламентским выборам.







Точных данных о количестве собравшихся на митинге нет, но турецкие СМИ пишут, что там было несколько сотен тысяч человек. Эрдоган призвал проявлять активность на выборах, особенно это касается молодёжи.

"Мы постучимся в каждую дверь. Мы мечтаем о столетии Турции. Они строят свои мечты на расколотой политике, нестабильной экономике, слабой демократии, на старой Турции, которую презирают в мире", — заявил Эрдоган, комментируя действия политических оппонентов.

Он заверил, что руководство страны ежегодно стремится развивать Анкару наряду с другими турецкими городами, а также повышать качество жизни. Эрдоган напомнил, что за 21 год в Анкару были вложены государственные инвестиции в размере 605 миллиардов лир (около 25 триллионов рублей).