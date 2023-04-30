КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

30 апреля, 16:25

Эрдоган на фоне слухов об инфаркте выступил перед десятками тысяч сторонников

Эрдоган выступил на одном из самых масштабных предвыборных митингов в Анкаре

<p>Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в Анкаре. Фото © <a href="https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/146923/-21-yildir-diger-sehirlerimizle-birlikte-ankara-mizi-da-gelistirmek-icin-calistik-" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tccb.gov.tr</a></p>

Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в Анкаре. Фото © tccb.gov.tr

В Анкаре прошёл один из самых масштабных предвыборных митингов. Его провёл действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках подготовки к президентским и парламентским выборам.

  • Митинг в Анкаре. Фото © tccb.gov.tr
    Митинг в Анкаре. Фото © tccb.gov.tr
  • Митинг в Анкаре. Фото © tccb.gov.tr
    Митинг в Анкаре. Фото © tccb.gov.tr
  • Митинг в Анкаре. Фото © tccb.gov.tr
    Митинг в Анкаре. Фото © tccb.gov.tr

Митинг в Анкаре. Фото © tccb.gov.tr

1 / 3

Точных данных о количестве собравшихся на митинге нет, но турецкие СМИ пишут, что там было несколько сотен тысяч человек. Эрдоган призвал проявлять активность на выборах, особенно это касается молодёжи.

"Мы постучимся в каждую дверь. Мы мечтаем о столетии Турции. Они строят свои мечты на расколотой политике, нестабильной экономике, слабой демократии, на старой Турции, которую презирают в мире", — заявил Эрдоган, комментируя действия политических оппонентов.

Он заверил, что руководство страны ежегодно стремится развивать Анкару наряду с другими турецкими городами, а также повышать качество жизни. Эрдоган напомнил, что за 21 год в Анкару были вложены государственные инвестиции в размере 605 миллиардов лир (около 25 триллионов рублей).

Перенёсший "инфаркт" Эрдоган рассказал о своём самочувствии

Перенёсший "инфаркт" Эрдоган рассказал о своём самочувствии

Напомним, в ходе последнего интервью Эрдогану стало плохо, он временно удалился из кадра. В СМИ появились слухи о якобы перенесённом им инфаркте. Официальная версия говорит о желудочном гриппе. Позже Эрдоган заявил, что состояние его здоровья заметно улучшилось.

Илья Суриков
  • Новости
  • Турция
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров