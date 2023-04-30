Эрдоган на фоне слухов об инфаркте выступил перед десятками тысяч сторонников
Эрдоган выступил на одном из самых масштабных предвыборных митингов в Анкаре
Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в Анкаре. Фото © tccb.gov.tr
В Анкаре прошёл один из самых масштабных предвыборных митингов. Его провёл действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках подготовки к президентским и парламентским выборам.
Точных данных о количестве собравшихся на митинге нет, но турецкие СМИ пишут, что там было несколько сотен тысяч человек. Эрдоган призвал проявлять активность на выборах, особенно это касается молодёжи.
"Мы постучимся в каждую дверь. Мы мечтаем о столетии Турции. Они строят свои мечты на расколотой политике, нестабильной экономике, слабой демократии, на старой Турции, которую презирают в мире", — заявил Эрдоган, комментируя действия политических оппонентов.
Он заверил, что руководство страны ежегодно стремится развивать Анкару наряду с другими турецкими городами, а также повышать качество жизни. Эрдоган напомнил, что за 21 год в Анкару были вложены государственные инвестиции в размере 605 миллиардов лир (около 25 триллионов рублей).
Напомним, в ходе последнего интервью Эрдогану стало плохо, он временно удалился из кадра. В СМИ появились слухи о якобы перенесённом им инфаркте. Официальная версия говорит о желудочном гриппе. Позже Эрдоган заявил, что состояние его здоровья заметно улучшилось.