Перенёсший "инфаркт" Эрдоган рассказал о своём самочувствии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что чувствует себя намного лучше
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что состояние его здоровья заметно улучшилось.
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его самочувствие намного лучше. Видео © CNN Turk
"Слава Богу, намного лучше", — ответил турецкий лидер на вопрос журналистки телеканала CNN Turk.
В этот момент политик находился в электромобиле турецкого производства вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Напомним, в ходе последнего интервью Эрдогану стало плохо и он временно удалился из кадра. Недомогание было объяснено насыщенной избирательной кампанией, однако в СМИ появились слухи о якобы перенесённом им инфаркте. Официальная же версия говорит о желудочном гриппе. Впервые после этого Эрдоган появился на видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным по случаю открытия АЭС "Аккую".
ТАСС / Zuma