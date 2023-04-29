Перенёсший "инфаркт" Эрдоган рассказал о своём самочувствии

Напомним, в ходе последнего интервью Эрдогану стало плохо и он временно удалился из кадра. Недомогание было объяснено насыщенной избирательной кампанией, однако в СМИ появились слухи о якобы перенесённом им инфаркте. Официальная же версия говорит о желудочном гриппе. Впервые после этого Эрдоган появился на видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным по случаю открытия АЭС "Аккую".