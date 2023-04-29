Эрдоган после "инфаркта" приехал на аэрокосмический фестиваль в Стамбуле и сорвал овации

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые после перенесённой болезни появился на публике. Он и его жена Эмине посетили фестиваль аэрокосмических технологий в Стамбуле. Толпа приветствовал главу государства на сцене.

Первое появление Эрдогана на публике после перенесённой болезни. Видео © Twitter / Ersin Çelik

Судя по появившимся кадрам, Эрдоган чувствует себя неплохо, хоть и выглядит апатично. Помимо турецкого лидера на сцену поднялись и его гости, среди которых президент Азербайджана Ильхам Алиев и его жена Мехрибан.