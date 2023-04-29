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29 апреля, 10:30

Эрдоган после "инфаркта" приехал на аэрокосмический фестиваль в Стамбуле и сорвал овации

Эрдоган приехал в Стамбул на аэрокосмический фестиваль на фоне слухов о болезни

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые после перенесённой болезни появился на публике. Он и его жена Эмине посетили фестиваль аэрокосмических технологий в Стамбуле. Толпа приветствовал главу государства на сцене.

Первое появление Эрдогана на публике после перенесённой болезни. Видео © Twitter / Ersin Çelik

Судя по появившимся кадрам, Эрдоган чувствует себя неплохо, хоть и выглядит апатично. Помимо турецкого лидера на сцену поднялись и его гости, среди которых президент Азербайджана Ильхам Алиев и его жена Мехрибан.

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Напомним, в ходе последнего интервью Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо и он временно удалился из кадра. Недомогание было объяснено насыщенной избирательной кампанией, однако СМИ появились слухи о якобы перенесённом им инфаркте. Официальная же версия говорит о желудочном гриппе. Сам Эрдоган впервые прервал молчание во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным по случаю открытия АЭС "Аккую".

Обложка ©

Twitter / Ersin Çelik

Матвей Константинов
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