Эрдоган после "инфаркта" приехал на аэрокосмический фестиваль в Стамбуле и сорвал овации
Эрдоган приехал в Стамбул на аэрокосмический фестиваль на фоне слухов о болезни
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые после перенесённой болезни появился на публике. Он и его жена Эмине посетили фестиваль аэрокосмических технологий в Стамбуле. Толпа приветствовал главу государства на сцене.
Первое появление Эрдогана на публике после перенесённой болезни. Видео © Twitter / Ersin Çelik
Судя по появившимся кадрам, Эрдоган чувствует себя неплохо, хоть и выглядит апатично. Помимо турецкого лидера на сцену поднялись и его гости, среди которых президент Азербайджана Ильхам Алиев и его жена Мехрибан.
Напомним, в ходе последнего интервью Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо и он временно удалился из кадра. Недомогание было объяснено насыщенной избирательной кампанией, однако СМИ появились слухи о якобы перенесённом им инфаркте. Официальная же версия говорит о желудочном гриппе. Сам Эрдоган впервые прервал молчание во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным по случаю открытия АЭС "Аккую".
Twitter / Ersin Çelik