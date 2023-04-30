Россия стала третьей на международных играх в Венесуэле
Сборная России заняла третье место на Играх АЛБА, завоевав 61 медаль
Российская сборная заняла третье общекомандное место по итогам Игр Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА), завоевав в общей сложности 61 награду — 30 золотых, 22 серебряные и девять бронзовых медалей.
Победу в медальном зачёте одержала сборная Венесуэлы с 255 золотыми, 254 серебряными и 226 бронзовыми медалями. Второе место заняли спортсмены с Кубы (76,65,53). В общей сложности в соревнованиях участвовало 11 стран. Игры проходили с 21 по 29 апреля в Каракасе и Ла‑Гуайре.
Игры АЛБА в этом году впервые проходили в открытом формате с приглашением спортивной делегации России. Они включали соревнования по 35 видам спорта. В состязаниях участвовало около 3,5 тысячи спортсменов из 11 стран. От России там выступали 48 атлетов.
Напомним, ранее исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований российских спортсменов только в нейтральном статусе и при условии, что те не поддерживают спецоперацию. При принятии решения будут учитываться публичные заявления атлетов, участие в митингах и демонстрация символов в поддержку СВО, например символа Z.
Российская сборная на Играх АЛБА. Фото © Twitter / juegosalba2023