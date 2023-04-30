Названа возможная причина поражения Непомнящего в матче за мировую шахматную корону

Российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему в матче за мировую шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем нельзя было расслабляться и недооценивать столь напряжённую игру. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.

"Ян плохо чувствует критические моменты или недооценивает их. В рапиде у него было много шансов переломить партию в свою пользу. Не получается у него игра при высоком напряжении. В последней партии ничего не предвещало поражения, у него позиция была лучше. В один момент он стал играть на глаз или думал, что уже будет ничья", — пояснил Смагин.

В итоге Непомнящий допустил две ошибки, которыми воспользовался китайский гроссмейстер. К слову, Лижэнь, по словам вице-президента ФШР, заслуженно стал чемпионом мира, так как играл чисто и не расслаблялся.