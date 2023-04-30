"Была бы прикольная роль": Дочь Глюкозы рассказала о проблеме, из-за которой не может сниматься в кино
Дочь Глюкозы Рэй заявила, что хотела бы сыграть эпизодическую роль в мюзикле
Дочь Глюкозы Рей. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ray_musicofficial
Дочь певицы Глюкозы Рэй (Лидия Чистякова-Ионова) заявила, что хотела бы сыграть эпизодическую роль в мюзикле. В беседе с "Газетой.ru" она подчеркнула, что согласилась бы на съёмки в кино лишь ради опыта.
"Если бы я поучаствовала в каком-нибудь фильме, скорее всего, это был бы мюзикл, а у меня была бы прикольная роль, но далеко не главная. Я бы хотела, чтобы в кино больше звучала моя музыка, чем присутствовала я сама", — отметила 15-летняя дочь артистки.
Стать полноценной актрисой ей мешает одна проблема — трудности при запоминании большого количества текста. Девушка призналась, что иногда забывает слова даже собственных песен перед выступлениями. При этом Рэй старается бороться с этим и использует различные "методы", чтобы освежить память. Так, она постоянно слушает композиции в машине.
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Ранее Лида призналась, что сидела на транквилизаторах. Она слезла с психотропных препаратов летом 2022 года — тогда же, когда и объявила себя небинарной персоной, попросив называть Рэем.