КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 18:23

Босфор закрыли для судоходства из-за аварии сухогруза Ilyas Konan

В проливе Босфор, разделяющем Стамбул на европейскую и азиатскую части, произошла авария на сухогрузе. Теперь в этом месте временно запрещён проход судов. Об этом сообщило управление береговой охраны Турции.

У 94-метрового сухогруза Ilyas Konan ("Ильяс Конан"), следующего из России в порт Коджаэли вблизи Стамбула, сломался двигатель, когда он проходил Босфор. Как сообщает ведомство, в связи с этим 30 апреля в 18 часов по местному времени (совпадает с московским) судоходство в обе стороны пролива на несколько часов решено было закрыть.

"В сопровождении двух букcиров судно было доставлено к стоянке Ахыркапы, где оно бросило якорь. Возобновить судоходство планируется в 21:20", — говорится в сообщении.

Появилось видео с севшим на мель у берегов Сахалина судном под флагом Либерии

Появилось видео с севшим на мель у берегов Сахалина судном под флагом Либерии

Ранее Лайф писал, что в конце апреля судно под флагом Либерии село на мель недалеко от порта Шахтёрск на Сахалине. По информации капитана порта, разлива топлива не наблюдалось. На борту находилось 20 человек.

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@babiskouremetis

Арина Родионова
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