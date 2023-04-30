Босфор закрыли для судоходства из-за аварии сухогруза Ilyas Konan

В проливе Босфор, разделяющем Стамбул на европейскую и азиатскую части, произошла авария на сухогрузе. Теперь в этом месте временно запрещён проход судов. Об этом сообщило управление береговой охраны Турции.

У 94-метрового сухогруза Ilyas Konan ("Ильяс Конан"), следующего из России в порт Коджаэли вблизи Стамбула, сломался двигатель, когда он проходил Босфор. Как сообщает ведомство, в связи с этим 30 апреля в 18 часов по местному времени (совпадает с московским) судоходство в обе стороны пролива на несколько часов решено было закрыть.

"В сопровождении двух букcиров судно было доставлено к стоянке Ахыркапы, где оно бросило якорь. Возобновить судоходство планируется в 21:20", — говорится в сообщении.