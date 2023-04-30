Телеведущая MSNBC не удержалась на ногах на вечеринке корреспондентов Белого дома
Телеведущая MSNBC упала на вечеринке корреспондентов Белого дома
На вечеринке после приёма Ассоциации корреспондентов при Белом доме ведущая кабельного телеканала MSNBC Стефани Руле не удержалась на ногах и рухнула на пол. Произошло это, когда женщина позировала перед фотографами.
Телеведущая MSNBC упала на вечеринке корреспондентов. Видео © twitter / TMZ
Всё произошло ночью в резиденции посла Франции в округе Колумбия. Как видно на кадрах, обнародованных порталом TMZ, Стефани в вечернем наряде вместе с коллегами позировала перед фотокамерами, но внезапно её ноги подкосились и она свалилась на пол под ноги корреспондентам. Одна из стоявших рядом ведущих — Симона Сандерс-Таунсенд — попыталась её поймать, но не успела.
Сообщается, что журналистка не пострадала. Что послужило причиной падения — неизвестно.
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Twitter / TMZ