Телеведущая MSNBC не удержалась на ногах на вечеринке корреспондентов Белого дома

На вечеринке после приёма Ассоциации корреспондентов при Белом доме ведущая кабельного телеканала MSNBC Стефани Руле не удержалась на ногах и рухнула на пол. Произошло это, когда женщина позировала перед фотографами.

Телеведущая MSNBC упала на вечеринке корреспондентов. Видео © twitter / TMZ

Всё произошло ночью в резиденции посла Франции в округе Колумбия. Как видно на кадрах, обнародованных порталом TMZ, Стефани в вечернем наряде вместе с коллегами позировала перед фотокамерами, но внезапно её ноги подкосились и она свалилась на пол под ноги корреспондентам. Одна из стоявших рядом ведущих — Симона Сандерс-Таунсенд — попыталась её поймать, но не успела.

Сообщается, что журналистка не пострадала. Что послужило причиной падения — неизвестно.