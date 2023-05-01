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30 апреля, 21:05

Глава Минэнерго Турции Дёнмез анонсировал "большую новость" по добыче нефти

Глава Минэнерго Дёнмез: Скоро мир узнает большую новость о нефти в Турции

Турция готовится сообщить миру "большую новость", связанную с нефтью. Об этом пишет издание Milliyet, ссылаясь на слова главы Минэнерго страны Фатиха Дёнмеза.

"Очень скоро мы сможем сообщить большую новость о нефти", — пообещал Дёнмез.

Других подробностей он не сообщил. Вместе с этим напомнил о возможности подать заявку на годовое бесплатное использование природного газа. Речь идёт о найденных ранее 710 млрд кубометров газа, которым обеспечат все жилые дома Турции на 35 лет вперёд. Так в стране было принято решение "подарить" местным жителям год бесплатного пользования этим природным ресурсом.

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При этом гендиректор Турецкой нефтяной компании Мелих Хан Бильгин пообещал, что Анкара продолжит закупать газ у России после начала использования месторождения "Сакарья" в Чёрном море.

Обложка ©

ТАСС / Терещенко Михаил

Анатолий Симоненко
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