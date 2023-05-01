Глава Минэнерго Турции Дёнмез анонсировал "большую новость" по добыче нефти

Других подробностей он не сообщил. Вместе с этим напомнил о возможности подать заявку на годовое бесплатное использование природного газа. Речь идёт о найденных ранее 710 млрд кубометров газа, которым обеспечат все жилые дома Турции на 35 лет вперёд. Так в стране было принято решение "подарить" местным жителям год бесплатного пользования этим природным ресурсом.