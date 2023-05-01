В Бердянске произошло два взрыва

В Бердянске Запорожской области в воскресенье вечером прогремело два взрыва. Об этом рассказал в телеграм-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.



"В Бердянске громко! Сегодня около 22:10 в разных частях города были слышны два взрыва", — сообщил Рогов.