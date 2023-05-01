КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 21:15

В Бердянске произошло два взрыва

Рогов: В Бердянске прогремело два взрыва

В Бердянске Запорожской области в воскресенье вечером прогремело два взрыва. Об этом рассказал в телеграм-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.


"В Бердянске громко! Сегодня около 22:10 в разных частях города были слышны два взрыва", — сообщил Рогов.

Балицкий: Диверсанты ВСУ подорвали локомотивное депо в Мелитополе

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Ранее у подъезда многоквартирного дома по улице Гризодубовой в Мелитополе Запорожской области сработало самодельное взрывное устройство. В результате происшествия никто не пострадал.

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ТАСС / Мальгавко Сергей

Анатолий Симоненко
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