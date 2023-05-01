В Бердянске произошло два взрыва
Рогов: В Бердянске прогремело два взрыва
В Бердянске Запорожской области в воскресенье вечером прогремело два взрыва. Об этом рассказал в телеграм-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В Бердянске громко! Сегодня около 22:10 в разных частях города были слышны два взрыва", — сообщил Рогов.
Ранее у подъезда многоквартирного дома по улице Гризодубовой в Мелитополе Запорожской области сработало самодельное взрывное устройство. В результате происшествия никто не пострадал.
Обложка ©
ТАСС / Мальгавко Сергей