Дмитрий Певцов назвал умершего модельера Зайцева "взорвавшим моду"

Модельер Вячеслав Зайцев, скончавшийся 30 апреля, сумел "взорвать моду" в застойные для страны времена. Так считает актёр и депутат Госдумы Дмитрий Певцов. Он назвал советского и российского кутюрье обладателем "потрясающего таланта".

"Я не сильно близко был с ним знаком, но супруга моя (актриса Ольга Дроздова. — Прим. Лайфа), поскольку работала в "Современнике" 30 лет, плотно очень с ним трудилась по поводу костюмов в спектаклях, в частности в спектаклях "Вишнёвый сад" и "Три сестры". Поэтому мы частенько приезжали к Славе (он так просил его называть — Слава, — не терпел отчества. Слава, Слава, вечно молодой Слава)", — рассказал Певцов в интервью "Газете.ру".

Певцов рассказал, что Зайцев вместе с Ольгой Дроздовой работал над костюмами, модельер зарекомендовал себя прекрасным технологом. Он назвал мэтра не только "светлейшим человеком", но и удивительным, потрясающим талантом. "Взрывообразный" модельер, по словам актёра, везде, где нужно было одевать людей, творил чудеса. По мнению артиста, всё, к чему прикасался гений моды, несло затем его почерк.

"Его костюмы можно всегда узнать. Человек, который взорвал моду в застойные времена и который был на виду, на плаву и у всех на глазах, на устах до самых последних дней. Царство небесное светлому мастеру", — поделился мнением Певцов.