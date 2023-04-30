"Фамилия на века": Лисовец оценил вклад Зайцева в мировую моду

Стилист Владислав Лисовец высоко оценил вклад Вячеслава Зайцева. В беседе с телеканалом "Звезда" эксперт подчеркнул, что благодаря кутюрье за рубежом узнали, что мода есть и в России. Лисовец отметил, что тот был уникальным для страны профессионалом.

"Это единственный человек, благодаря которому о нас заговорили. Поняли, что в России, в Советском Союзе есть мода. Эта фамилия на века для России. Никто за все эти годы не смог близко приблизиться к той популярности и славе", — сказал он.

Лисовец назвал Зайцева ярким, талантливым и искренним. По его словам, к известному модельеру всегда можно было обратиться за помощью. Кроме того, стилист вспомнил про прогулки с Зайцевым по Парижу. Лисовец пожелал поучиться людям такой лёгкости и человечности, которая была у его коллеги.