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1 мая, 01:53

В Мексике при падении автобуса в овраг погибло 18 человек

Latinus: При падении туристического автобуса в овраг в Мексике погибло 18 человек

<p>При падении туристического автобуса в овраг в Мексике погибло 18 человек. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/latinus_us" target="_blank" rel="noopener noreferrer">latinus_us</a></p>

При падении туристического автобуса в овраг в Мексике погибло 18 человек. Обложка © Twitter / latinus_us

В результате страшного ДТП на юге Мексики погибло 18 человек, ещё 33 пострадали. Автобус перевозил туристов, но внезапно рухнул в ущелье и пролетел 15 метров.

Автобус упал в овраг на юге Мексики. Фото © Twitter / rtvenoticias

Автобус упал в овраг на юге Мексики. Фото © Twitter / rtvenoticias

Как сообщает Latinus, все пострадавшие, в числе которых есть дети, госпитализированы. Среди погибших семь мужчин и одиннадцать женщин. Полиция работает на месте ДТП, правоохранительными органами устанавливаются причины трагедии.

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Петербурге

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Петербурге

Ранее Лайф писал, что в Турции автобус с военными слетел с горной дороги. В результате аварии погибло два человека, ещё 45 человек, включая четырёх военнослужащих, получили различные ранения.

Арина Родионова
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