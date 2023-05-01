В Мексике при падении автобуса в овраг погибло 18 человек
Latinus: При падении туристического автобуса в овраг в Мексике погибло 18 человек
При падении туристического автобуса в овраг в Мексике погибло 18 человек. Обложка © Twitter / latinus_us
В результате страшного ДТП на юге Мексики погибло 18 человек, ещё 33 пострадали. Автобус перевозил туристов, но внезапно рухнул в ущелье и пролетел 15 метров.
Автобус упал в овраг на юге Мексики. Фото © Twitter / rtvenoticias
Как сообщает Latinus, все пострадавшие, в числе которых есть дети, госпитализированы. Среди погибших семь мужчин и одиннадцать женщин. Полиция работает на месте ДТП, правоохранительными органами устанавливаются причины трагедии.
Ранее Лайф писал, что в Турции автобус с военными слетел с горной дороги. В результате аварии погибло два человека, ещё 45 человек, включая четырёх военнослужащих, получили различные ранения.