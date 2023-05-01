В Мексике при падении автобуса в овраг погибло 18 человек

В результате страшного ДТП на юге Мексики погибло 18 человек, ещё 33 пострадали. Автобус перевозил туристов, но внезапно рухнул в ущелье и пролетел 15 метров.

Автобус упал в овраг на юге Мексики. Фото © Twitter / rtvenoticias

Как сообщает Latinus, все пострадавшие, в числе которых есть дети, госпитализированы. Среди погибших семь мужчин и одиннадцать женщин. Полиция работает на месте ДТП, правоохранительными органами устанавливаются причины трагедии.