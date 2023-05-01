В Нью-Йорке скончался пролежавший 33 года в коме полицейский
NYP: Полицейский в Нью-Йорке умер после 33 лет комы
В Нью-Йорке скончался полицейский Трой Паттерсон, который провёл в коме 33 года. В 1990 году на него напали трое вооружённых мужчин и выстрелили ему в голову. На тот момент пострадавшему было 27 лет. Об этом пишет газета The New York Post (NYP).
Преступники выстрелили в Паттерсона при попытке отнять 20 долларов. После стрельбы они скрылись с места происшествия, оставив там бумажник. Позже подозреваемых — Винсента Роббинса, Трейси Кларка и Дариена Кроуфорда — нашли и арестовали. Известно, что виновным признали первого (сейчас ему 53 года), он был приговорён к тюремному заключению, затем освобождён в 2000 году.
Ранее Лайф писал, что появилось видео с моментом ранения полицейского, в которого выстрелил житель Кировской области. Заведено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".
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