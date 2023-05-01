В российских школах сделали обязательным горячее питание

В России изменился порядок составления меню для школьников: теперь горячее питание стало обязательным. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 1 мая.

Теперь подрядчики должны согласовывать меню детского рациона с руководством учебных заведений. Кроме того, его содержание нужно оговаривать отдельно для каждой возрастной группы школьников. В частности, компании обязаны согласовывать диетическое питание, если оно необходимо кому-то из учащихся. Горячее питание из меню исключать запрещено.