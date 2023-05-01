КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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1 мая, 01:09

В российских школах сделали обязательным горячее питание

С 1 мая в школах России запрещено исключать из меню горячее питание

В России изменился порядок составления меню для школьников: теперь горячее питание стало обязательным. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 1 мая.

Теперь подрядчики должны согласовывать меню детского рациона с руководством учебных заведений. Кроме того, его содержание нужно оговаривать отдельно для каждой возрастной группы школьников. В частности, компании обязаны согласовывать диетическое питание, если оно необходимо кому-то из учащихся. Горячее питание из меню исключать запрещено.

В Госдуме предложили раз в неделю проводить в школах урок на свежем воздухе

В Госдуме предложили раз в неделю проводить в школах урок на свежем воздухе

Ранее Лайф рассказывал, что российским школьникам почти вдвое увеличили количество часов по литературе. В учебные программы теперь, в частности, включены "Тихий Дон" Михаила Шолохова, "Как закалялась сталь" Николая Островского, "Молодая гвардия" Александра Фадеева, "Брестская крепость" Сергея Смирнова и другие произведения.

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Агентство "Москва"

Оксана Попова
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