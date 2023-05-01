Действия, которые предпринимает Украина в Донбассе, можно охарактеризовать как геноцид и терроризм. Такое мнение высказал корреспондент из США Клейтон Моррис в эфире передачи Redacted News.

Говоря о конфликте на украинской территории, Моррис отметил, что всё началось с того момента, когда военнослужащие украинской армии в 2014 году начали обстреливать территорию Донбасса. Журналист напомнил и о недавних атаках ВСУ на Донецкую и Запорожскую области, при которых обстреливались и жилые районы.



"Это то, что происходит с 2014 года. Непрерывный геноцид и терроризм", — подчеркнул ведущий.