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1 мая, 04:17

Американский журналист назвал геноцидом действия ВСУ в Донбассе

Американский журналист Моррис назвал геноцидом действия ВСУ в Донбассе

Действия, которые предпринимает Украина в Донбассе, можно охарактеризовать как геноцид и терроризм. Такое мнение высказал корреспондент из США Клейтон Моррис в эфире передачи Redacted News.

Говоря о конфликте на украинской территории, Моррис отметил, что всё началось с того момента, когда военнослужащие украинской армии в 2014 году начали обстреливать территорию Донбасса. Журналист напомнил и о недавних атаках ВСУ на Донецкую и Запорожскую области, при которых обстреливались и жилые районы.


"Это то, что происходит с 2014 года. Непрерывный геноцид и терроризм", — подчеркнул ведущий.

В США указали на проблему, которую создали сами

В США указали на проблему, которую создали сами

Ранее Моррис заявил, что администрация президента США Джо Байдена переворачивает страницу с Украиной, переводя внимание на потенциальный конфликт с Китаем. Таким образом, добавил Моррис, с Зеленским покончено.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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