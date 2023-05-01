Россиянам рассказали, на какие звонки нельзя отвечать

Некоторых мошенников можно определить, даже не отвечая на звонок: достаточно проанализировать номер телефона. Как рассказал в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев, чаще всего номер злоумышленников скрыт или состоит из коротких цифр.

По его словам, аферистов можно идентифицировать по скрытому или состоящему из трёх-четырёх цифр номеру. Вместе с этим злоумышленники часто используют незнакомые номера. Если вам поступил анонимный звонок, который был быстро сброшен, перезванивать не стоит.

Также Тимофеев рассказал, что с кода +7800 начинаются бесплатные номера, которые любят использовать различные организации. В их числе всевозможные спамеры и рекламщики, которые надоедают звонками.

"Чтобы узнать, кто звонит с неизвестного номера, проще всего пробить его в Интернете. Есть сервисы борьбы с мошенниками от крупных компаний — определители номеров и программы по их проверке на мошенничество. Это поможет отделить важные структуры от, скажем, банков, которые звонят с предложением взять кредит или оформить кредитную карту", — советует специалист.