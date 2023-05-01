С 1 мая повысят пенсии некоторым категориям российских граждан

С 1 мая в России повысят пенсии некоторым категориям граждан, в том числе и достигшим 80-летнего возраста. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

"Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости для граждан, которым по состоянию на 1 мая исполнится 80 лет, вырастет в два раза и составит 15 134 рубля в месяц", — приводятся слова эксперта.

Кроме того, доплату к пенсии увеличат специалистам лётных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Данное решение связано с вредными, опасными и тяжёлыми условиями труда. Сумма надбавки определяется в индивидуальном порядке, с учётом среднемесячного заработка и стажа.

Также Финогенова добавила, что к 78-летию Победы в ВОВ ветеранам выплатят по десять тысяч рублей. Эти деньги получат те участники Великой Отечественной войны, кто постоянно проживает в России, Латвии, Литве и Эстонии. Отдельным категориям ветеранов-москвичей будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 25, 15 и десяти тысяч рублей.