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1 мая, 05:48

На Кубе в середине мая появится центр по обучению русскому языку

В Гаване откроют центр образования на русском языке

На Кубе в этом месяце появится центр открытого образования на русском языке и обучения русскому. Об этом сообщил статс-секретарь – замминистра просвещения РФ Андрей Корнеев.

"В Гаване (Республике Куба) будет открыт центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку", — сказал он по итогам заседания комиссии по сотрудничеству между Госдумой РФ и Национальной ассамблеей народной власти Кубы.

Как указал Корнеев, всё необходимое оборудование уже доставлено на Кубу. Данный центр будет оборудован, в частности, интерактивной доской, компьютерной техникой, шлемом виртуальной реальности, использование которого позволит проводить занятия в интерактивном формате, что поможет повысить интерес к изучению русского языка и культуры РФ. Очное обучение кубинцев по образовательным программам по русскому языку как иностранному будет проходить на безвозмездной основе. Центр будет открыт на территории Гаванского университета уже в середине мая.

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Иван Косицын
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