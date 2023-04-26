"Отмена России": Мишустин объяснил, почему Запад пытается запретить всё русское

Запад старается запретить всё русское, в том числе язык, книги, фильмы и контент в Сети. Об этом в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые" заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Мы видим попытки полностью запретить использование русского языка, книг на нём, фильмов, музыки, всего нашего контента в Интернете", — подчеркнул он.

По словам Мишустина, цель Запада — отменить Россию, чтобы люди не имели возможности общаться на одном языке, забыли свои традиции, историю, не могли извлекать уроков из прошлого, а ведь причины происходящих событий позволяет правильно понять именно историческое знание.

"[Именно поэтому] важно сохранять историческую память народов России и наших соседей, бережно относиться к русскому языку, к нашим традициям", — отметил премьер-министр, добавив, что наша страна активно продвигает гуманитарные ценности.