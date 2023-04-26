"Отмена России": Мишустин объяснил, почему Запад пытается запретить всё русское
Мишустин: Запад пытается запретить русский язык, книги, фильмы и контент в Сети
Запад старается запретить всё русское, в том числе язык, книги, фильмы и контент в Сети. Об этом в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые" заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Мы видим попытки полностью запретить использование русского языка, книг на нём, фильмов, музыки, всего нашего контента в Интернете", — подчеркнул он.
По словам Мишустина, цель Запада — отменить Россию, чтобы люди не имели возможности общаться на одном языке, забыли свои традиции, историю, не могли извлекать уроков из прошлого, а ведь причины происходящих событий позволяет правильно понять именно историческое знание.
"[Именно поэтому] важно сохранять историческую память народов России и наших соседей, бережно относиться к русскому языку, к нашим традициям", — отметил премьер-министр, добавив, что наша страна активно продвигает гуманитарные ценности.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад все эти годы просто издевался над Россией, пытаясь ослабить нашу страну. И всё из-за того, что эти страны оказались не готовы к равноправному партнёрству с РФ. По словам политика, новый миропорядок, основанный на уважении, Западу не нравится, но он больше не может диктовать человечеству свою волю.