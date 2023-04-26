КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 08:34

"Отмена России": Мишустин объяснил, почему Запад пытается запретить всё русское

Мишустин: Запад пытается запретить русский язык, книги, фильмы и контент в Сети

Запад старается запретить всё русское, в том числе язык, книги, фильмы и контент в Сети. Об этом в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые" заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Мы видим попытки полностью запретить использование русского языка, книг на нём, фильмов, музыки, всего нашего контента в Интернете", — подчеркнул он.

По словам Мишустина, цель Запада — отменить Россию, чтобы люди не имели возможности общаться на одном языке, забыли свои традиции, историю, не могли извлекать уроков из прошлого, а ведь причины происходящих событий позволяет правильно понять именно историческое знание.

"[Именно поэтому] важно сохранять историческую память народов России и наших соседей, бережно относиться к русскому языку, к нашим традициям", — отметил премьер-министр, добавив, что наша страна активно продвигает гуманитарные ценности.

Мишустин на марафоне "Знание" констатировал восстановление экономики РФ

Мишустин на марафоне "Знание" констатировал восстановление экономики РФ

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад все эти годы просто издевался над Россией, пытаясь ослабить нашу страну. И всё из-за того, что эти страны оказались не готовы к равноправному партнёрству с РФ. По словам политика, новый миропорядок, основанный на уважении, Западу не нравится, но он больше не может диктовать человечеству свою волю.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук
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