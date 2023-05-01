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1 мая, 08:19

В Таджикистане микроавтобус упал в пропасть с 200-метровой высоты

Шесть человек погибли при падении микроавтобуса в пропасть в Таджикистане

<p>В Таджикистане микроавтобус упал с обрыва. Фото © КЧС РТ</p>

В Таджикистане микроавтобус упал с обрыва. Фото © КЧС РТ

В Таджикистане водитель микроавтобуса не справился с управлением, из-за чего транспорт сорвался в пропасть с высоты 200 метров. В результате есть и погибшие, и пострадавшие, рассказали в Комитете по ЧС и гражданской обороне республики .

Сообщение о ДТП, которое произошло на 154 километре автотрассы Душанбе—Худжанд—Чанак, поступило в ведомство в 04:10 (02:10 мск). Прибывшие на место спасатели извлекли из машины тела водителя и пятерых пассажиров. Ещё три человека — мать и двое детей — были отправлены в районную больницу Айни с травмами различной степени тяжести.

В Мексике при падении автобуса в овраг погибло 18 человек

В Мексике при падении автобуса в овраг погибло 18 человек

Ранее в Турции автобус с военными слетел с горной дороги. В результате ДТП погибли два человека, ещё 45 пассажиров, включая четырёх военнослужащих, получили различные ранения.

Светлана Оперук
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