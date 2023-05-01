Подачу газа из России в Армению приостановили до 4 мая

Подача голубого топлива из России в Армению временно прекращена до 4 мая из-за ремонта на газопроводе. Об этом говорится в заявлении на сайте компании "Газпром Армения".

"С 08:00 (07:00 мск. — Прим. Лайфа) 1 мая до 20:00 (19:00 мск. — Прим. Лайфа) 4 мая на магистральном газопроводе "Северный Кавказ — Закавказье" диаметром 1400 мм на территории Ставропольского края РФ будут проведены плановые ремонтные работы, в связи с чем будет приостановлена подача природного газа в Армению по указанному газопроводу", — сказано в сообщении.

В пресс-службе компании добавили, что газоснабжение потребителей Армении в этот период будет осуществляться без ограничений за счёт внутренних резервов.