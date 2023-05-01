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1 мая, 09:51

Подачу газа из России в Армению приостановили до 4 мая

Подача голубого топлива из России в Армению временно прекращена до 4 мая из-за ремонта на газопроводе. Об этом говорится в заявлении на сайте компании "Газпром Армения".

"С 08:00 (07:00 мск. — Прим. Лайфа) 1 мая до 20:00 (19:00 мск. — Прим. Лайфа) 4 мая на магистральном газопроводе "Северный Кавказ — Закавказье" диаметром 1400 мм на территории Ставропольского края РФ будут проведены плановые ремонтные работы, в связи с чем будет приостановлена подача природного газа в Армению по указанному газопроводу", — сказано в сообщении.

В пресс-службе компании добавили, что газоснабжение потребителей Армении в этот период будет осуществляться без ограничений за счёт внутренних резервов.

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Ранее в "Газпроме" заявили, что запасов голубого топлива хватит на 100 лет. На конец 2022 года извлекаемые запасы компании составили 35 триллионов кубометров.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Никита Осипов
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