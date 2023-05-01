Два постояльца одновременно умерли в московском хостеле

Двое парней в возрасте 21 и 22 лет были найдены мёртвыми в хостеле на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Рано утром 1 мая 2023 года в хостеле на улице 50 лет Октября в разных номерах обнаружены тела двух мужчин в возрасте 21 и 22 лет без видимых телесных повреждений", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Причины смерти молодых людей будут определены после проведения судебно-медицинских экспертиз.