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1 мая, 10:12

Два постояльца одновременно умерли в московском хостеле

Двух мужчин обнаружили мёртвыми в разных номерах хостела на западе Москвы

Двое парней в возрасте 21 и 22 лет были найдены мёртвыми в хостеле на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Рано утром 1 мая 2023 года в хостеле на улице 50 лет Октября в разных номерах обнаружены тела двух мужчин в возрасте 21 и 22 лет без видимых телесных повреждений", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Причины смерти молодых людей будут определены после проведения судебно-медицинских экспертиз.

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Ранее Лайф писал, что в Москве нашли труп молодого мужчины, завёрнутый в ковёр, на съёмной квартире. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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Наталья Исакова
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