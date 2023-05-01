КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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1 мая, 12:14

Стали известны подробности о странной смерти двух постояльцев хостела в Москве

Двое постояльцев хостела на западе Москвы умерли с разницей в три часа

<p>Хостел, в котором умерли постояльцы. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/50788" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Хостел, в котором умерли постояльцы. Обложка © Telegram / SHOT

Двое молодых мужчин, которые умерли в московском хостеле, ушли из жизни с разницей в три часа, сообщил телеграм-канал SHOT. Теперь следователи выясняют, были ли они знакомы.

Сотрудники хостела в районе Солнцево нашли тело 21-летнего парня примерно в шесть часов утра и позвонили в полицию. Спустя три часа был обнаружен в соседнем номере труп 22-летнего постояльца. Правоохранители предполагают, что мужчины отравились какими-то веществами. Точную причину их смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

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Ранее сообщалось, что двух мужчин обнаружили мёртвыми в разных номерах хостела на западе Москвы. Каких-либо ран, признаков насильственной смерти на телах не нашли.

Светлана Оперук
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