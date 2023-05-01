Стали известны подробности о странной смерти двух постояльцев хостела в Москве

Двое молодых мужчин, которые умерли в московском хостеле, ушли из жизни с разницей в три часа, сообщил телеграм-канал SHOT. Теперь следователи выясняют, были ли они знакомы.

Сотрудники хостела в районе Солнцево нашли тело 21-летнего парня примерно в шесть часов утра и позвонили в полицию. Спустя три часа был обнаружен в соседнем номере труп 22-летнего постояльца. Правоохранители предполагают, что мужчины отравились какими-то веществами. Точную причину их смерти установит судебно-медицинская экспертиза.