Создавший AliЕxpress миллиардер из Китая нашёл новую работу
Основатель Alibaba Джек Ма стал профессором в колледже при Университете Токио
В колледже при Университете Токио приглашённым профессором назначили китайского миллиардера, основателя компании по интернет-торговле Alibaba и торговой площадки AliЕxpress Джека Ма. Об этом сообщила пресс-служба образовательного учреждения.
Уточняется, что контракт с бизнесменом заключили до октября 2023 года. Возможно, он будет продлён. В вузе рассчитывают, что Ма будет делиться со студентами своим опытом и знаниями в сферах бизнеса, инноваций и корпоративного управления.
"Мы ожидаем, что приглашённый профессор Ма будет предоставлять консультации и поддержку по важным темам исследований Токийского колледжа, проводить совместные исследования с Токийским университетом, особенно в области устойчивого сельского хозяйства и производства продуктов питания", — сказано в сообщении.
Лайф рассказывал, что два года назад состояние Джека Ма выросло на 2,3 миллиарда долларов после того, как китайские власти оштрафовали его компанию Alibaba на 2,78 миллиарда долларов за нарушение антимонопольного законодательства.
Wikipedia / Foundations World Economic Forum