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1 мая, 13:04

В Болгарии подорвали бомбу под кортежем с главным прокурором

БНТ: На пути следования кортежа с главным прокурором Болгарии произошёл взрыв

<p>Главный Прокурор Болгарии Иван Гешев. Обложка © Getty Images / Hristo Vladev / NurPhoto</p>

Главный Прокурор Болгарии Иван Гешев. Обложка © Getty Images / Hristo Vladev / NurPhoto

Неизвестные подорвали бомбу под кортежем с главным прокурором Болгарии Иваном Гешевым. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, сообщает местный телеканал БНТ со ссылкой на данные МВД республики.

Как рассказали в ведомстве, взрыв произошёл в 11:45 часов на трассе между Софией и городом Самоков. Взрывное устройство сработало перед одной из машин. Для расследования инцидента создан оперштаб, в который вошли представители всех силовых служб. По словам очевидцев, речь идёт об "очень сильном взрыве".

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Ранее стало известно, что на химзаводе по производству перекиси водорода в Китае пять человек погибли при взрыве. По данным местных властей, ещё один числится пропавшим без вести.

Наталья Исакова
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