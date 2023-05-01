В Болгарии подорвали бомбу под кортежем с главным прокурором
БНТ: На пути следования кортежа с главным прокурором Болгарии произошёл взрыв
Главный Прокурор Болгарии Иван Гешев. Обложка © Getty Images / Hristo Vladev / NurPhoto
Неизвестные подорвали бомбу под кортежем с главным прокурором Болгарии Иваном Гешевым. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, сообщает местный телеканал БНТ со ссылкой на данные МВД республики.
Как рассказали в ведомстве, взрыв произошёл в 11:45 часов на трассе между Софией и городом Самоков. Взрывное устройство сработало перед одной из машин. Для расследования инцидента создан оперштаб, в который вошли представители всех силовых служб. По словам очевидцев, речь идёт об "очень сильном взрыве".
Ранее стало известно, что на химзаводе по производству перекиси водорода в Китае пять человек погибли при взрыве. По данным местных властей, ещё один числится пропавшим без вести.