В Болгарии подорвали бомбу под кортежем с главным прокурором

Неизвестные подорвали бомбу под кортежем с главным прокурором Болгарии Иваном Гешевым. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, сообщает местный телеканал БНТ со ссылкой на данные МВД республики.

Как рассказали в ведомстве, взрыв произошёл в 11:45 часов на трассе между Софией и городом Самоков. Взрывное устройство сработало перед одной из машин. Для расследования инцидента создан оперштаб, в который вошли представители всех силовых служб. По словам очевидцев, речь идёт об "очень сильном взрыве".