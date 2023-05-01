КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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1 мая, 11:20

На химзаводе в Китае пять человек погибли при взрыве

В Китае на объекте корпорации Sinochem произошли взрыв и пожар

В результате взрыва и последующего возгорания на объекте по производству раствора перекиси водорода химической корпорации Sinochem в провинции Шаньдун на востоке Китая погибло пять человек. По данным местной власти, ещё один человек получил травмы.

В Москве загорелся строящийся элитный ЖК в районе Поклонной горы

В Москве загорелся строящийся элитный ЖК в районе Поклонной горы

В заявлении администрации новой зоны индустриального развития "Ляочэн", где произошло ЧП, подчёркивается, что ещё один человек числится пропавшим без вести. Пострадавшему оказана медицинская помощь, проводится спасательная операция. Правоохранительные органы сейчас выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее Лайф писал, что из-за пожара в больнице в районе Фынтай на юго-западе Пекина погибло 29 человек.

Завод с телевизорами Hyundai и Xiaomi загорелся в Зеленограде

Завод с телевизорами Hyundai и Xiaomi загорелся в Зеленограде

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Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Иван Косицын
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