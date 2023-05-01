На химзаводе в Китае пять человек погибли при взрыве

В результате взрыва и последующего возгорания на объекте по производству раствора перекиси водорода химической корпорации Sinochem в провинции Шаньдун на востоке Китая погибло пять человек. По данным местной власти, ещё один человек получил травмы.

В заявлении администрации новой зоны индустриального развития "Ляочэн", где произошло ЧП, подчёркивается, что ещё один человек числится пропавшим без вести. Пострадавшему оказана медицинская помощь, проводится спасательная операция. Правоохранительные органы сейчас выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.