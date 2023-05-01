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1 мая, 13:45

Краснодарец прокатился по Ставрополю на "жигулях" без задних колёс

<p>В Ставрополе остановили машину без задних колёс. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/gibdd26/5985" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gibdd26</a></p>

В Ставрополе остановили машину без задних колёс. Обложка © t.me / gibdd26

В Ставрополе сотрудники МВД остановили водителя, который ехал на автомобиле с очевидными техническими неисправностями. У машины не было задних колёс. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставрополья.

"Транспорт с внесёнными изменениями в конструкции и без задних колёс привлёк внимание автоинспекторов на проспекте Кулакова", — говорится в сообщении.

За рулём находился 22-летний житель Краснодарского края, который имеет множество штрафов за аналогичные нарушения ПДД, связанные с незаконной, "а главное опасной кустарной переделкой транспорта". В отношении водителя составлено четыре административных протокола. Свидетельство о регистрации и госномера автомобиля изъяты, его регистрация прекращена.

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Иван Косицын
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