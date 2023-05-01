Житель Воронежа открыл стрельбу с балкона

В Воронеже неизвестный с балкона обстрелял автомобиль, припаркованный возле гипермаркета "Лента" на улице Домостроителей. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале "Мой и твой Воронеж".

В Воронеже неизвестный с балкона обстрелял припаркованную машину. Видео © Telegram / "Мой и твой Воронеж"

Инцидент произошёл в минувшее воскресенье, 30 апреля. Мужчина услышал хлопок, посмотрел в зеркало заднего вида и увидел, что стекло "пошло паутиной". После этого владелец авто вызвал полицейских. По словам горожанина, выстрел был не один.

"Пока ждал полицейских, услышал очередной хлопок. По звуку явная пневматика. Со стороны дома № 13 заметил, как человек убегает с балкона", — рассказал мужчина.

По факту произошедшего организована проверка. Владелец пострадавшего авто отметил, что это уже второе за прошедший месяц заявление в полицию на этого стрелка. Об этом ему якобы рассказали сами полицейские.