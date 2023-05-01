Медведев обыграл Шевченко в третьем круге турнира Masters в Мадриде
В третьем круге турнира категории Masters в Мадриде российский теннисист Даниил Медведев обыграл соотечественника Александра Шевченко со счётом 4:6, 6:1, 7:5.
Матч длился два часа 42 минуты. В 1/8 финала турнира Медведев сыграет с победителем встречи австралийца Алексоа Де Минаура и россиянина Аслана Карацева.
Ранее Лайф рассказывал о том, что россиянин Даниил Медведев впервые с октября вернулся в топ-3 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
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