Медведев обыграл Шевченко в третьем круге турнира Masters в Мадриде

В третьем круге турнира категории Masters в Мадриде российский теннисист Даниил Медведев обыграл соотечественника Александра Шевченко со счётом 4:6, 6:1, 7:5.

Матч длился два часа 42 минуты. В 1/8 финала турнира Медведев сыграет с победителем встречи австралийца Алексоа Де Минаура и россиянина Аслана Карацева.